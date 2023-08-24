Михаил Мишустин пообещал и дальше поддерживать преподавание русского языка в Армении
В четверг премьер-министр России прибыл в Армению для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС). Делегации пяти стран - участниц объединения обсудили долгосрочные планы интеграции.
Перед межправсоветом Михаил Мишустин провел отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава российского правительства отметил, что Москва дорожит дружбой, партнерскими и союзническими отношениями с Ереваном.
Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, торгово-экономические связи между странами крепнут, товарооборот растет, есть ощутимый эффект и от участия Армении в ЕАЭС.
По итогам 2022 года товарооборот Армении и России составил пять миллиардов долларов.
"Этот рост продолжается, и в текущем году мы пересекли три миллиарда. Надеюсь, что по итогам года будет преодолен уровень прошлого года", - сказал Никол Пашинян.
Он отдельно поблагодарил российского премьера за решение проблем на пропускном пункте "Верхний Ларс" на грузино-российской границе, через который идет основной поток товаров между Россией и Арменией.
"Это произошло, и это очень важное и значимое событие в наших отношениях, потому что обычно там появлялись многокилометровые очереди, и мы благодарны вам и нашим грузинским коллегам", - заявил премьер Армении.
По словам Михаила Мишустина, стороны поступательно наращивают взаимодействие в энергетике, мирном атоме, в горнорудной промышленности и транспортной логистике.
"Мы предлагаем ускорить работу по всем нашим совместным направлениям в области инвестиционных проектов и в области экономического развития, - заявил он. - Также крайне важно и впредь расширять использование национальных валют в общих наших проектах во взаимной торговле. Уверен, что это будет способствовать росту товарооборота и диверсификации структуры".
Москва выступает за разблокирование экономических, транспортных и логистических связей в Закавказье
Москва выступает за разблокирование экономических, транспортных и логистических связей в Закавказье, о чем ранее договорились президенты России, Армении и Азербайджана, напомнил глава правительства РФ. Он убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое экономическое развитие региона. По его мнению, это укрепит и контакты между людьми, живущими в регионе.
Россия готова продолжать гуманитарное взаимодействие с Арменией. Москва намерена и дальше содействовать в повышении качества преподавания русского языка в республике, заверил Михаил Мишустин. Сейчас более пяти тысяч армянских студентов учатся в институтах и университетах России. Кроме того, в России регулярно проходят стажировку преподаватели русского языка из Армении, а до конца года наша страна поставит в республику около 50 тысяч учебников для всех местных школ.