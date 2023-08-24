Мишустин пообещал и дальше поддерживать преподавание русского языка в Армении

В четверг премьер-министр России прибыл в Армению для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС). Делегации пяти стран - участниц объединения обсудили долгосрочные планы интеграции.

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Перед межправсоветом Михаил Мишустин провел отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава российского правительства отметил, что Москва дорожит дружбой, партнерскими и союзническими отношениями с Ереваном.

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Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, торгово-экономические связи между странами крепнут, товарооборот растет, есть ощутимый эффект и от участия Армении в ЕАЭС.

По итогам 2022 года товарооборот Армении и России составил пять миллиардов долларов.

"Этот рост продолжается, и в текущем году мы пересекли три миллиарда. Надеюсь, что по итогам года будет преодолен уровень прошлого года", - сказал Никол Пашинян.

Он отдельно поблагодарил российского премьера за решение проблем на пропускном пункте "Верхний Ларс" на грузино-российской границе, через который идет основной поток товаров между Россией и Арменией.

"Это произошло, и это очень важное и значимое событие в наших отношениях, потому что обычно там появлялись многокилометровые очереди, и мы благодарны вам и нашим грузинским коллегам", - заявил премьер Армении.

По словам Михаила Мишустина, стороны поступательно наращивают взаимодействие в энергетике, мирном атоме, в горнорудной промышленности и транспортной логистике.

"Мы предлагаем ускорить работу по всем нашим совместным направлениям в области инвестиционных проектов и в области экономического развития, - заявил он. - Также крайне важно и впредь расширять использование национальных валют в общих наших проектах во взаимной торговле. Уверен, что это будет способствовать росту товарооборота и диверсификации структуры".

Москва выступает за разблокирование экономических, транспортных и логистических связей в Закавказье

Москва выступает за разблокирование экономических, транспортных и логистических связей в Закавказье, о чем ранее договорились президенты России, Армении и Азербайджана, напомнил глава правительства РФ. Он убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое экономическое развитие региона. По его мнению, это укрепит и контакты между людьми, живущими в регионе.