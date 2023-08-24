Путин отреагровал на крушение самолета Пригожина

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с катастрофой самолета в Тверской области, из-за которой погиб бизнесмен Евгений Пригожин. Глава государства выразил соболезнования всем, кто погиб в авиакатастрофе с самолетом Пригожина. Об этом пишет ТАСС.

По словам президента, первичные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы «Вагнер».

Глава государства подчеркнул, что «Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым». Он добавил, что бизнесмен успешно работал не только в России, но и за границей, в частности в Африке, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями.

Путин рассказал, что знал Пригожина очень давно, с начала 90-х годов: у него были ошибки, но он добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела.

Президент отметил, что ЧВК «Вагнер», основателем которой Пригожин являлся, внесла весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине.

По словам главы государства, Пригожин вчера, 23 августа, вернулся из Африки с с тем, чтобы встретиться с «некоторыми официальными лицами».