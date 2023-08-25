В МИД России отметили укрепление БРИКС

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) обгоняют государства «Большой семерки» G7 (Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) по доле в мировом ВВП. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».
Он отметил укрепление БРИКС с присоединением новых стран.
«БРИКС продолжает крепнуть. В последние годы доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности уверенно обходит "Группу семи". А с присоединением новых стран этот разрыв станет еще больше. Уже сейчас ВВП по паритету покупательной способности новых членов объединения достигает 7,7 триллиона долларов», — заявил Рябков.
Он отметил, что расширение БРИКС позволит оторваться от западной «Большой семерки» в экономическом плане.
24 августа лидеры стран БРИКС договорились принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.