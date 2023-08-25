В МИД России отметили укрепление БРИКС

«БРИКС продолжает крепнуть. В последние годы доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности уверенно обходит "Группу семи". А с присоединением новых стран этот разрыв станет еще больше. Уже сейчас ВВП по паритету покупательной способности новых членов объединения достигает 7,7 триллиона долларов», — заявил Рябков.