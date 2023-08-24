Сенатор Денисов назвал одно из главных условий вступления в БРИКС

Одним из системообразующих факторов БРИКС является отсутствие враждебности между странами-участницами. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в Китае Андрей Денисов.

В Йоханнесбурге 22-24 августа прошел саммит БРИКС. Одним из главных решений, принятых на встрече высшего уровня, стало присоединение к БРИКС сразу шести стран — Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Говоря о перспективах дальнейшего расширения БРИКС, Денисов отметил, что одним из системообразующих факторов объединения «является отсутствие враждебности и недружественности между странами-участницами».

«Посмотрите на Индию и Китай, — имея разногласия, в БРИКС они проводят линию на урегулирование споров. И в контексте вопроса, кто еще может в будущем войти в БРИКС, я бы разграничил страны, которые проводят откровенно враждебную политику по отношению к другим, и те, кто этого не делает», — заявил сенатор.

В этой связи он напомнил о попытках Франции попасть на саммит БРИКС-2023, но против участия этой страны, поставляющей на Украину оружие, из которого убивают граждан России, выступила не только наша страна, но и другие страны БРИКС. «Это объединение не для тех, кто проводит враждебный курс в отношении кого-либо из участников БРИКС», — резюмировал Андрей Денисов.