Захарова объяснила, почему «Артек» стал целью санкций США

«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями. А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей», — написала дипломат.