Захарова объяснила, почему «Артек» стал целью санкций США
Минфин США ввел санкции против международного детского центра «Артек», поскольку в нем сохраняют чистое представление о детстве в противовес западной ЛГБТ-повестке. Таким мнением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась на своей странице в соцсетях.
О новых рестрикциях со стороны Вашингтона стало известно в четверг — в черный список, помимо «Артека», внесли 11 физических лиц. Среди них в том числе директор «Артека» Константин Федоренко и мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова.
«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями. А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей», — написала дипломат.
Ранее, как писала «Парламентская газета», Канада ввела санкции в отношении 39 российских физических лиц и 25 компаний.
Так, под ограничения Оттавы попали певец Shaman, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, продюсер Иосиф Пригожин, певец Филипп Киркоров, Тимати, а также певица Валерия. В черный список также включили главу Минкультуры РФ Ольгу Любимову и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.