Захарова прокомментировала включение «Артека» в санкционный список США

«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетиями визами и всяческими премиями с номинациями», — написала Захарова в Telegram.