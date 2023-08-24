Захарова назвала антироссийским саммит США, Японии и Южной Кореи

Она отметила, что Москва внимательно следила за встречей Вашингтона, Токио и Сеула, которая, по оценка ряда участников, открыла «новую эру» сотрудничества между указанными странами. При этом в РФ считают, что достигнутые в рамках саммита договоренности носят «явный конфронтационный характер в духе "холодной войны" и направлены на создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, в том числе ракетно-ядерную программу КНДР.