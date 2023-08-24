Захарова назвала антироссийским саммит США, Японии и Южной Кореи
Недружественный крен Сеула в сторону соседей по региону становится все больше. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги состоявшегося ранее саммита США-Южная Корея Корея-Япония в беседе с «РИА Новости».
Она отметила, что Москва внимательно следила за встречей Вашингтона, Токио и Сеула, которая, по оценка ряда участников, открыла «новую эру» сотрудничества между указанными странами. При этом в РФ считают, что достигнутые в рамках саммита договоренности носят «явный конфронтационный характер в духе "холодной войны" и направлены на создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, в том числе ракетно-ядерную программу КНДР.
«Весьма прискорбно, что Токио и Сеул, ощущая дефицит субъектности в международных делах, покорно следуют антироссийским и синофобским нарративам своего патрона. Усиливающийся градус недружественного крена Республики Корея в адрес соседей по региону ведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений Сеула с этими государствами», — отметила Захарова.
По ее словам, мир и стабильность в Северо-Восточной Азии можно построить только при условии создания «комплексной архитектуры неделимой безопасности», которая будет включать в себя практические шаги по разрядке военно-политической напряженности, отказ от конфронтационного мышления и санкционно-силовых методов решения проблем.