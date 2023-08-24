Путин: защита Отечества заложена в генетическом коде россиян

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с экипажем знаменитого танка «Алеша». Глава государства поздравил танкистов с вручением высоких правительственных наград. Фрагмент встречи опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

Путин предположил, что вручение наград в Курской области, на том месте, где в 1943 году шли жестокие бои, выглядит очень символичным.

Один из членов экипажа отметил, что у его товарища дедушка участвовал в сражении на Курской дуге.

«Вот это и есть связь поколений. Наш генетический код защиты отечества. Здорово очень», - заметил Путин.

Глава государства поинтересовался у командира экипажа, какое количество танков находится в его подчинении. Офицер ответил, что девять.

На вопрос Путина о том, почему он, имея в подчинении 9 единиц бронетехники, сам управлял танком, военный пояснил, что командиру следует «показывать своим подчиненным, что даже если ты боишься [идти туда, куда] страшно ходить на самом деле, то нужно что-то делать с этим страхом и выполнять свою работу».