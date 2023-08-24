В России назвали возможным вступление стран ЕС в БРИКС

«В свое время Россия была одной из учредительниц ООН. Нужна была организация, дающая возможность жить в мире, противостоять общим вызовам, решать проблемы. Теперь БРИКС — это альтернативная площадка, где можем высказаться и мы, и другие государства, ведь ООН больше не предоставляет такой возможности. Если страны Европы по какой-то причине будут чувствовать такую же несправедливость по отношению к себе, возможно, они будут заинтересованы и в БРИКС», — допустила Журова.