Захарова назвала антироссийским саммит США, Японии и Южной Кореи

© Lenta.ru

По мнению Захаровой, взаимодействие трех перечисленных стран направлено на сдерживание России и Китая, а их договоренности по итогам встречи «выдержаны в духе холодной войны» и нацелены на построение блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Весьма прискорбно, что Токио и Сеул покорно следуют антироссийским и синофобским нарративам своего патрона», — указала Захарова, имея в виду США.

Южную Корею она также обвинила в «недружественном крене» в адрес соседей, что ухудшает отношения этих стран.

Япония, США и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита выступили с заявлением, что страны готовы восстановить диалог с КНДР без предварительных условий.