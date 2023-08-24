Лавров прокомментировал инициативу Макрона по Украине

Глава Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой по Украине с тем, чтобы напомнить о себе на фоне кризиса в Европе, предположил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Макрон предложил свою кандидатуру на роль посредника между Москвой и Киевом.

Лавров отметил, что инициатива французского президента, с учетом происходящего в Европе кризиса, выглядит как желание как-то напомнить о себе, показать свою активность.

«Это [стремление к посредничеству] - желание напоминать о себе, желание показать, какой ты активный и как тебя нужно поддерживать», - заметил министр.

Ранее экс-глава Франции Николя Саркози раскритиковал французских политиков за ошибки во внутренней и внешней политике.