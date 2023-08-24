Пашинян поблагодарил Мишустина за новые полосы на КПП «Верхний Ларс»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность российскому коллеге Михаилу Мишустину за открытие новых полос на российском пропускном пункте «Верхний Ларс», который находится на границе с Грузией.

Также он надеется, что встреча с Мишустиным по вопросам повестки двусторонних отношений стран пройдёт конструктивно. Пашинян напомнил, что российский премьер пообещал открытие новых полос на «Верхнем Ларсе» и это произошло.

«Мы благодарны вам и еще нашим грузинским коллегам тоже, очень рады по поводу вашего сотрудничества», — слова Пашиняна приводит Telegram-канал правительства России.

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Армению. У трапа самолёта его встретили вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин и глава службы госпротокола внешнеполитического ведомства страны Гагик Ваноян.