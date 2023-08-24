Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша»

Президент России Владимир Путин в Кремле проводит в Кремле встречу с экипажем танка» Алеша», который участвовал в разгроме колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры со встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Путин в Кремле встречается с экипажем танка «Алеша», — сообщил Зарубин.

Он отметил, что детали встречи последуют.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что экипаж российского танка «Алеша» за отражение атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам. Согласно заявлению, экипаж наградят за «проявленное в бою мужество и героизм».