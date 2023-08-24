Лавров: Россия готова вернуться к зерновой сделке, как только Запад выполнит свои обещания
Российская сторона готова возобновить свое участие в зерновой сделке, как только западные страны выполнят свои обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.
"Как только все, что нам обещано, будет выполнено, одновременно, в тот же день, в тот же час, мы готовы возобновлять украинскую часть пакета. Это был действительно пакет, мы под ним подписывались, как под решением, обе части которого взаимосвязаны", - отметил глава МИД, напомнив, что такую позицию неоднократно высказывал президент России Владимир Путин.
Однако в настоящий момент Москва не видит признаков того, что западные страны готовы выполнить законные российские требования.
"Пока мы таких признаков не видим", - отметил Лавров.
По словам министра, ситуацию вокруг зерновой сделки он планирует сегодня обсудить с генсеком ООН Антониу Гутерришем.