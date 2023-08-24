"Как только все, что нам обещано, будет выполнено, одновременно, в тот же день, в тот же час, мы готовы возобновлять украинскую часть пакета. Это был действительно пакет, мы под ним подписывались, как под решением, обе части которого взаимосвязаны", - отметил глава МИД, напомнив, что такую позицию неоднократно высказывал президент России Владимир Путин.