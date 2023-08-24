В МИД РФ сочли оскорбительной стратегию США по Африке

Он напомнил о принятом в прошлом году в США законе о «препятствовании злобной политике России в Африке». По словам министра, в документе, где меньше 20 страниц, 10 раз упоминаются Россия и Китай в качестве главного препятствия для процветания Африки. Лавров подчеркнул, что такой прием рассчитан на людей неискушенных, которые «не понимают ничего» и не знают истории.