Косачев объяснил важность расширения БРИКС
Желание стран вступить в БРИКС говорит о способности объединения реально влиять на мировую повестку, которую принимают все большее количество государств. Об этом 24 августа заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По словам сенатора, все члены БРИКС согласились с необходимостью расширения объединения.
При этом парламентарий подчеркнул, что в объединение приглашали те страны, которые выступают за многополярность, ведут независимую внешнюю политику и имеют экономический и политический вес. «БРИКС набирает обороты. Это не просто структура, которая состоялась. Эта структура находится на подъеме, в динамике, которая будет только возрастать», — заключил он.
Ранее в интервью «Парламентской газете» Косачев заявил, что в 2023 году российские парламентарии расширили свое участие на международных площадках, причем не только с традиционными партнерами России. Законодатель в этой связи подчеркнул, что эти факты опровергают тезис об изоляции России, которую пророчили на Западе.