Косачев объяснил важность расширения БРИКС

Желание стран вступить в БРИКС говорит о способности объединения реально влиять на мировую повестку, которую принимают все большее количество государств. Об этом 24 августа заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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По словам сенатора, все члены БРИКС согласились с необходимостью расширения объединения.

«Эта повестка — строительство многополярного мира, это то, с чем, очевидно, не справилась «семерка» и не справились западные структуры, такие как НАТО и Евросоюз», — цитирует RT Косачева.

При этом парламентарий подчеркнул, что в объединение приглашали те страны, которые выступают за многополярность, ведут независимую внешнюю политику и имеют экономический и политический вес. «БРИКС набирает обороты. Это не просто структура, которая состоялась. Эта структура находится на подъеме, в динамике, которая будет только возрастать», — заключил он.