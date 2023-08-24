В России предложили реформировать ООН

Реформы ООН должны быть направлены на то, чтобы принятые организацией решения неукоснительно выполнялись всеми ее членами. Также важно количественное расширение Совбеза организации, чтобы были учтены интересы всех стран. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал сенатор Совфеда Григорий Карасин.
«Надо работать в плане количественного расширения Совбеза ООН с тем, чтобы были учтены интересы всех континентов и всех стран, включая Ближний Восток, Африку. Также необходимо добиваться того, чтобы принятые решения выполнялись всеми членами. Потому что сейчас мы видим, что принимаются решения Совбеза, Генассамблеи, а целый ряд государств, относящихся к так называемому коллективному Западу, игнорирует эти решения, исходя из собственных национальных интересов», — заметил Карасин.
Он также обратил внимание на то, что расширение БРИКС придает организации новый статус и новое качество. У нее появляется возможность все более полно отстаивать свои интересы на международной арене.
«Это уже другая организация, с масштабными подходами и интересами, которые охватывают весь мир. При этом, надо понимать, что БРИКС не собирается выступать соперником и конкурентом других международных объединений. Речь не о конкуренции, а о спокойном обсуждении и принятии решений по развитию международного сообщества», — подчеркнул политик.
Ранее страны-участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) опубликовали итоговую декларацию XV саммита организации в ЮАР «Йоханнесбург-2». В частности, там говорится о необходимости реформы Совета Безопасности ООН.