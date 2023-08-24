В России предложили реформировать ООН

«Надо работать в плане количественного расширения Совбеза ООН с тем, чтобы были учтены интересы всех континентов и всех стран, включая Ближний Восток, Африку. Также необходимо добиваться того, чтобы принятые решения выполнялись всеми членами. Потому что сейчас мы видим, что принимаются решения Совбеза, Генассамблеи, а целый ряд государств, относящихся к так называемому коллективному Западу, игнорирует эти решения, исходя из собственных национальных интересов», — заметил Карасин.