Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Армению.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства в Telegram.

Уточняется, что главу российского правительства у трапа самолёта встретили вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин и глава службы госпротокола внешнеполитического ведомства страны Гагик Ваноян.

Ранее сообщалось, что в Ереване 24 августа состоится внеочередное заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).