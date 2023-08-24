Выступление Путина на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич»: главное

Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет. С соответствующим заявлением глава государства выступил ходе заседания лидеров «пятерки» в формате «БРИКС плюс/аутрич», передает ТАСС.

Путин обратил внимание на то, что у процесса создания нового миропорядка «все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс затормозить, сдержать становление новых самостоятельных центров развития и влияния в мире».

Кроме того, президент высказался о государствах «золотого миллиарда». По словам лидера страны, они делают все для сохранения однополярного мира, поскольку он им выгоден.

Также Путин отметил, что западные страны используют свои «правила» в корыстных целях. Он назвал такой подход «колониализмом в новой упаковке». По словам президента, современные колонизаторы стремятся решать проблемы за чужой счет, выкачивая ресурсы из развивающихся стран.

Российский лидер также подчеркнул, что от давления и манипуляций Запада многие государства устают все сильнее. Они готовы к

равноправному сотрудничеству, указал Путин.

Глава государства высказался и «радикальном неолиберализме» Запада.

«В угоду конъюнктурным задачам некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию и экстремизм разного толка, попустительствуют террористам», — отметил Путин.

Президент также затронул вопрос об углеводородном топливе. По словам лидера страны, в обозримом будущем альтернативы такому топливу в мире не будет.

Кроме того, как уточнил Путин, альтернатива нефти, газу и другому углеводородному топливу в мире в обозримом будущем не просматривается.