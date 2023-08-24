Медведев призвал единороссов не скрывать свои достижения и признавать недочеты

"Люди должны видеть позитивные результаты, которые являются итогом работы партии. Именно таким образом мы укрепляем доверие партии, здесь не надо скромничать, нужно предъявлять результат прямо. И, конечно, признавать свои недочеты и корректировать планы нужно оперативно с учетом всех обстоятельств", - сказал Медведев, подчеркнув, что важной частью партийной работы является информирование граждан о планах и о том, как они исполняются.