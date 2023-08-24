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Медведев призвал единороссов не скрывать свои достижения и признавать недочеты

Россияне должны знать о позитивных результатах выполнения планов партии "Единая Россия", при этом следует признавать и свои недочеты. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов, возглавляющими партийные списки на предстоящих выборах в заксобрания.

Медведев призвал единороссов не скрывать свои достижения и признавать недочеты
© РИА Новости

"Люди должны видеть позитивные результаты, которые являются итогом работы партии. Именно таким образом мы укрепляем доверие партии, здесь не надо скромничать, нужно предъявлять результат прямо. И, конечно, признавать свои недочеты и корректировать планы нужно оперативно с учетом всех обстоятельств", - сказал Медведев, подчеркнув, что важной частью партийной работы является информирование граждан о планах и о том, как они исполняются.

Он отметил, что партия продолжает отстаивать интересы каждого региона и на федеральном уровне.

"Важно, что в бюджете страны заложены средства на долгосрочное развитие всех территорий", - подчеркнул Медведев.

Он напомнил о проектах, реализованных при поддержке партии. В частности, это и увеличение финансирования на выплаты материнского капитала, субсидий при рождении детей, индексация пенсий и зарплат бюджетникам, соцвыплат инвалидам, выделение грантов молодым ученым и социально ориентированным НКО.

Медведев отметил, что в народной программе партии появился специальный раздел по развитию присоединенных территорий.

"На них теперь распространяются все наши проекты. Особенно строительство, модернизация детсадов и стадионов, городское благоустройство, обновление парка машин скорой помощи и школьных автобусов", - сказал Медведев.

По его словам, одним из важнейших приоритетов партии стала помощь участникам специальной военной операции, членам их семей, "выполнение всех гуманитарных миссий, которые на себя взяла партия".

"Прошу к этому относиться максимально ответственно. Партия с первых дней СВО ведет работу на передовой", - подчеркнул Медведев.