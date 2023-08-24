Главные тезисы из декларации саммита БРИКС

В четверг, 24 августа, завершился 15-й саммит БРИКС, по его итогам государства-члены приняли итоговую декларацию под названием «Йоханнесбург-2». Среди главных тезисов документа - негативные последствия санкций, необходимость реформы ООН и отказ от доллара, рассказало ТАСС.

Санкции и борьба БРИКС с ними

В итоговой декларации саммита подчеркивается, что страны БРИКС обеспокоены введением односторонних санкций и их негативными последствиями для развивающихся стран.

Также в БРИКС выступают за реформы Всемирной торговой организации (ВТО) и Бреттон-Вудских институтов (Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития).

Кроме того, страны БРИКС выступили против торговых барьеров, включая те, которые вводятся развитыми странами «под предлогом борьбы с изменением климата».

Лидеры стран выступили за использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между членами БРИКС. Также государства-члены зафиксировали приверженность усилению макроэкономической координации.

БРИКС и украинский кризис

В декларации сказано, что БРИКС с признательностью отмечает инициативу стран Африки по урегулированию украинского кризиса.

Также в БРИКС «с удовлетворением отмечают предложения о посредничестве, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине».

БРИКС и ООН

Лидеры БРИКС заявили, что рассматривают ООН в качестве краеугольного камня международной системы.

В своей декларации БРИКС выступила за реформу ООН и увеличение представительства развивающихся стран в Совбезе организации.

Государства БРИКС поддержали стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть более значительную роль в Совбезе ООН.

Нигер и другие конфликты

В декларации отмечается, что БРИКС выступает за мирное решение конфликтов в Нигере, Ливии и Судане при участии ООН и Африканского союза.

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