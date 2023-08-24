Путин рассказал о непримиримых противниках БРИКС

Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет. Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового миропорядка все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить, — сказал Путин.