LIVE: Лавров проводит пресс-коференцию на 15-м саммите БРИКС в ЮАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в рамках 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге в среду, 23 августа. Ожидается, что президент Владимир Путин примет участие в саммите виртуально, а Лавров представляет страну в ЮАР. Повестка дня будет включать глобальную геополитику, социально-экономические вопросы, экономику, торговлю и развитие инфраструктуры, возможности для бизнеса, сотрудничество в широком спектре областей и потенциальное расширение блока. В этом году Южная Африка принимает саммит БРИКС, который пройдет 22-24 августа.