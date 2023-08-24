Путин заявил, что Запад пытается сохранить однополярный мир
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления по видеосвязи на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич» заявил, что страны «золотого миллиарда» делают все для сохранения однополярного мира. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Путина, такой миропорядок их устраивает.
Он подчеркнул, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия. Китай и ЮАР) ни с кем не соревнуются и никому себя не противопоставляют.
«БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет. Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового миропорядка все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить», — пояснил российский президент.
Он также отметил, что Запад использует свои правила в корыстных целях для подмены системы международного права. Путин назвал это «колониализмом в новой упаковке».
До этого президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.