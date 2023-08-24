Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления по видеосвязи на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич» заявил, что страны «золотого миллиарда» делают все для сохранения однополярного мира. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, такой миропорядок их устраивает.

Он подчеркнул, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия. Китай и ЮАР) ни с кем не соревнуются и никому себя не противопоставляют.

«БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет. Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового миропорядка все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить», — пояснил российский президент.

Он также отметил, что Запад использует свои правила в корыстных целях для подмены системы международного права. Путин назвал это «колониализмом в новой упаковке».