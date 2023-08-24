МИД РФ призвал Токио дать информацию после сброса воды с "Фукусимы-1"

Япония должна предоставить заинтересованным странам всю информацию по сбросу очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан. Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Внимательно отслеживаем развитие ситуации и рассчитываем, что правительство Японии проявит полную транспарентность в отношении влияния сброса воды, вплоть до возможности взятия проб окружающей среды на месте сброса", – заявила она.

Ранее сообщалось, что японские специалисты начали сбрасывать в океан первую партию очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные, что позволило начать работы в соответствии с графиком.