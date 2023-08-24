Путин заявил о непростых переговорах по расширению БРИКС
Президент России Владимир Путин признал сложность достижения компромисса по расширению БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.
«Как выяснилось, эта работа была непростой, и президент [ЮАР] Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС», — отметил российский лидер.
Ранее Президент ЮАР Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Как сообщил политик, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ.
Lenta.ru: главные новости