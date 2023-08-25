В МИД ЮАР оценили участие Путина в мероприятиях саммита БРИКС

"Мы очень рады, что президент России Владимир Путин по видеосвязи полностью участвовал во всех мероприятиях саммита наряду с находившимся в ЮАР лидерами других четырех стран БРИКС, - заявила она в эфире местной радиостанции Ubuntu. - Я хотела бы поблагодарить всех, кто принял участие в работе саммита БРИКС и встречах, прошедших на его полях. Мы испытываем признательность и гордость, что приняли у себя подобный саммит, на который приехали главы более 60 государств".