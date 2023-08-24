Названо основное отличие БРИКС от ООН и ЕС

«Много параллелей есть с ООН, с ЕС. Но мы живем уже в других обстоятельствах, где лекала из прошлого не работают. У БРИКС есть возможность стать новой площадкой сотрудничества, а не конкуренции. Где стороны договариваются, а не утверждают свою правоту. Мир переходит из однополярной логики в новое многополярное пространство», — заключил аналитик.