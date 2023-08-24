Эксперт назвал вероятный исход переговоров Путина и Эрдогана

"Совершенно очевидно, что вопрос возобновления зернового соглашения будет одним из основных на встрече двух президентов. Очевидно и то, что Эрдоган будет выступать за восстановление черноморского коридора в его прежнем формате, который является наиболее безопасным и экономически оправданным. Альтернатив этому варианту практически нет. Договоренности по зерновому коридору неизбежно выведут лидеров двух стран на перспективы урегулирования на Украине, в частности на переговорный процесс. Диалог неизбежен. Чем быстрее Россия и Украина сядут за стол переговоров, тем меньшими последствиями для двух стран и региона в целом обернется этот конфликт", - сказал собеседник агентства.