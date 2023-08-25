Москва рассматривает запрос США на получение консульского доступа к Гершковичу

Москва рассматривает запрос американской стороны на получение консульского доступа к журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который был арестован в России по подозрению в шпионаже, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы в данный момент рассматриваем очередной запрос американской стороны на получение консульского доступа к господину Гершковичу. Это все осуществляется в рамках определенных процедур», — сказал он.
По его словам, ответ американской стороне пока не дан, но работа в этом вопросе продолжается.
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