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Замглавы МИД РФ Рябков: Москва еще не дала ответ на запрос США по Гершковичу

Москва рассматривает запрос американской стороны на получение консульского доступа к журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который был арестован в России по подозрению в шпионаже, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Москва рассматривает запрос США на получение консульского доступа к Гершковичу
© РИА Новости

«Мы в данный момент рассматриваем очередной запрос американской стороны на получение консульского доступа к господину Гершковичу. Это все осуществляется в рамках определенных процедур», — сказал он.

По его словам, ответ американской стороне пока не дан, но работа в этом вопросе продолжается.

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