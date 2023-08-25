В России хотят ликвидировать скотомогильники из-за их опасности

В России планируется провести работы по рекультивации и ликвидации опасных скотомогильников, которые представляют угрозу здоровью людей.

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Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор предлагают запретить создание новых скотомогильников, а Государственная дума рассмотрит законопроект о создании реестра таких объектов и их проверке. Об этом пишет газета "Известия".

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Предполагается, что новый закон вступит в силу в сентябре следующего года. По данным федеральных ведомств, в России находится 14 тыс. потенциально опасных скотомогильников, 46% из которых являются действующими, но бесхозными, и могут представлять экологическую угрозу населенным пунктам. Часто подобные нелегальные "кладбища" создаются фермерами, которые не желают оплачивать транспортировку и утилизацию животных останков.

Проект закона предусматривает запрет на строительство новых скотомогильников в России. Министерство сельского хозяйства разработает ветеринарные правила для эксплуатации и ликвидации существующих скотомогильников. Будет создан полный реестр скотомогильников на базе ФГИС "Цербер" - компонента системы "ВетИС". В него будет включена информация о всех захоронениях животных, что позволит проследить биологические отходы. Также будет утвержден перечень биологических отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.