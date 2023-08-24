В МИД РФ ответили на интриги Запада в отношении саммита БРИКС

По ее словам, США и Великобритания «что только ни изобретали», чтобы сорвать саммит. При этом в ситуацию пыталась вклиниться Франция, чтобы не дать разным странам с реальной экономикой, собраться и обсудить, как сохранить планету «от очередных махинаций».