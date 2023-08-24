В МИД РФ ответили на интриги Запада в отношении саммита БРИКС
Интриги западных стран, в том числе Вашингтона и Лондона, призванные помешать проведению саммита БРИКС, не сработали, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
По ее словам, США и Великобритания «что только ни изобретали», чтобы сорвать саммит. При этом в ситуацию пыталась вклиниться Франция, чтобы не дать разным странам с реальной экономикой, собраться и обсудить, как сохранить планету «от очередных махинаций».
«Все эти козни не сработали и не сработают дальше», - заявила дипломат.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, «отрезвляющим фактором» в отношении действий Запада для всего мира стала ситуация вокруг зерновой сделки и то, что с ней сделали США и Брюссель.