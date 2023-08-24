Путин по видеосвязи примет участие во встрече в формате "Друзья БРИКС"
В завершающий день саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходит в южноафриканском Йоханнесбурге, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие во встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".
По планам организаторов встреча в формате "Друзья БРИКС" должна стать форумом Глобального Юга, многократно усилить его позиции в мире и поставить в повестку дня кардинальную реформу всей системы международных отношений.
Именно поэтому хозяин саммита, президент ЮАР Сирил Рамапоса пригласил в Йоханнесбург лидеров 67 стран Глобального Юга и 20 высокопоставленных лиц, среди которых руководство Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Карибского сообщества (КАРИКОМ), Группы семидесяти семи (G77), Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
При этом группа БРИКС, по мнению Южно-Африканской Республики, должна стать лидером Глобального Юга и возглавить процесс создания более справедливого международного порядка.
Несмотря на то что президент России участвует в мероприятиях саммита удаленно, а в Йоханнесбурге страну представляет глава МИД Сергей Лавров, российское участие абсолютно полноценно.
Во вторник, 22 августа, Путин выступил на Деловом форуме объединения, изложив в своей речи свое видение перспектив развития сотрудничества стран БРИКС. Он также поделился своими оценками глобальных экономических процессов, обратив внимание на то, что значительное инфляционное давление вызвано безответственным поведением ряда стран, а экономика стран "пятерки" по паритету покупательной способности обходит G7. По словам Путина, в БРИКС набирает силу "необратимый, объективный процесс дедолларизации". Рассказал президент и о том, что Россия последовательно наращивает поставки топлива, продовольствия и удобрений в страны Глобального Юга вопреки чинимым Западом препятствиям.
В среду, 23 августа, Путин принял участие в пленарной сессии саммита БРИКС. В своей речи он подчеркнул, что страны "пятерки", которая утвердилась на глобальной арене в качестве влиятельной структуры, выступают за формирование справедливого многополярного мирового порядка, где каждый народ имеет право на собственную модель развития. Он особо отметил, что стремление некоторых стран сохранить свою неоколониальную гегемонию привело к кризису на Украине. При этом Путин подчеркнул, что Россия хочет положить этой войне конец и благодарна своим партнерам по БРИКС, которые пытаются добиться справедливого урегулирования мирными средствами. Отдельное внимание президент РФ уделил созданию надежных транспортных магистралей, трансконтинентальных маршрутов, например - коридора Север - Юг, и выступил с инициативой учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту.