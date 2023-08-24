Путин по видеосвязи примет участие во встрече в формате "Друзья БРИКС"

В завершающий день саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходит в южноафриканском Йоханнесбурге, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие во встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".

По планам организаторов встреча в формате "Друзья БРИКС" должна стать форумом Глобального Юга, многократно усилить его позиции в мире и поставить в повестку дня кардинальную реформу всей системы международных отношений.

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Именно поэтому хозяин саммита, президент ЮАР Сирил Рамапоса пригласил в Йоханнесбург лидеров 67 стран Глобального Юга и 20 высокопоставленных лиц, среди которых руководство Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Карибского сообщества (КАРИКОМ), Группы семидесяти семи (G77), Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

При этом группа БРИКС, по мнению Южно-Африканской Республики, должна стать лидером Глобального Юга и возглавить процесс создания более справедливого международного порядка.

Несмотря на то что президент России участвует в мероприятиях саммита удаленно, а в Йоханнесбурге страну представляет глава МИД Сергей Лавров, российское участие абсолютно полноценно.

Во вторник, 22 августа, Путин выступил на Деловом форуме объединения, изложив в своей речи свое видение перспектив развития сотрудничества стран БРИКС. Он также поделился своими оценками глобальных экономических процессов, обратив внимание на то, что значительное инфляционное давление вызвано безответственным поведением ряда стран, а экономика стран "пятерки" по паритету покупательной способности обходит G7. По словам Путина, в БРИКС набирает силу "необратимый, объективный процесс дедолларизации". Рассказал президент и о том, что Россия последовательно наращивает поставки топлива, продовольствия и удобрений в страны Глобального Юга вопреки чинимым Западом препятствиям.