ЮАР уверена, что БРИКС под председательством России будет процветать

"Но это будет более мощная структура за счет новых членов, которые обладают огромным потенциалом привнесения своего опыта, повышения ценности и дальнейшего укрепления сотрудничества БРИКС", - подчеркнул шерпа ЮАР.



"Поэтому мы с нетерпением ждем российского председательства, - продолжил Суклал. - И мы уверены, что это будет яркое председательство, очень продуктивное".