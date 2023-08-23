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Путин похвалил участников СВО за отважность и решительность

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград участникам специальной военной операции (СВО) в Курске поблагодарил военных за службу и заявил, что испытывает гордость за них. Его слова передает РИА Новости.

Путин похвалил участников СВО за отважность и решительность
© РИА Новости

«Благодарю вас за службу и горжусь вами», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что все военнослужащие сражаются смело и решительно.

До этого стало известно, что Путин вручает госнаграды участникам СВО на церемонии, посвященной 80-летию победы в Курской битве.

2 августа Путин провел церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. Высшими государственными наградами отмечается деятельность военных, которые проявили мужество и героизм во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации, а также выдающихся россиян в сфере образования, культуры, медицины, науки, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности. Глава государства выразил благодарность участникам СВО, которые были удостоены государственных наград, за проявленный героизм.

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