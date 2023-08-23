Путин лично прибыл на празднование 80-летия победы Красной армии в Курской битве
Президент России Владимир Путин лично прибыл на празднование 80-летия победы Красной армии в Курской битве. Он вручил награды российским танкистам, уничтожившим военную технику противника в зоне спецоперации и спасшим своих боевых товарищей.
«Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, ещё раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы в Курской битве на Курской дуге», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить.
«Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», — напомнил президент.