Назван один из главных итогов саммита БРИКС

Саммит БРИКС в ЮАР вывел организацию на качественно новый уровень, рассказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По мнению Слуцкого, отказ Соединенных Штатов признать БРИКС своим геополитическим конкурентом свидетельствует о том, что Вашингтон не желает признавать ни «стремительную утрату своей гегемонии», ни становление новой геополитической реальности.

Парламентарий отметил, что в настоящее время экономика сообщества по ППС уверенно обгоняет «Большую семерку» (G7), в которой ключевой державой являются США, а все остальные страны представлены в качестве младших партнеров.

Количество стран, планирующих подать заявку в БРИКС или уже направивших ее, постоянно растет, заметил Слуцкий. Он добавил, что этот тренд является большим вызовом адептам однополярной системы.

По его данным, экономическое сообщество в дальнейшем может вступить на политическую арену. Он уточнил, что об этом свидетельствуют высказывания главы КНР Си Цзиньпина, призывавшего участников БРИКС выступать посредниками в решении острых политических вопросов.