В Грузии отреагировали на слова Медведева о судьбе Абхазии и Южной Осетии
МИД Грузии назвал посягательством на территориальную целостность страны слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможности присоединения Абхазии и Южной Осетии к РФ. Заявление ведомства приводит ТАСС.
Ранее Медведев в интервью «Аргументам и Фактам» сказал, что Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России, если «на то возникнут веские причины». Он отмечал, что там до сих пор остается популярной данная идея.
В МИД Грузии эти слова назвали «попыткой посягательства на суверенитет и территориальную целостность» страны. В ведомстве указали, что Тбилиси привержен политике мирного решения конфликта и именно таким путем намерена восстановить территориальную целостность государства. Также в грузинском МИД заявили, что стремятся обеспечить мирное сожительство населения подконтрольных и неподконтрольных территорий.