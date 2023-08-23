Лавров заявил об успехе дипломатии ЮАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге станет «очередным успехом дипломатии ЮАР». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Лавров сделал во время встречи с заместителем генсека правящей партии в ЮАР на полях саммита БРИКС. По его словам, переговоры прошли «интенсивно».

«У нас были очень интенсивные переговоры здесь вчера. Их итоги очень скоро подведет (президент ЮАР – прим. ред.) Рамафоса. И я рад возможности повстречаться с лидерами партий ЮАР», – заявил Лавров.

Помимо этого, министр также отметил необходимость развивать связи не только между высшими органами власти России и ЮАР, но и на прочих уровнях.