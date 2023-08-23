Лавров начал встречу с главой МИД Индии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге .

Перед началом встречи министры поприветствовали друг друга. Также Лавров поздравил индийского коллегу с успешной посадкой космического аппарата "Чандраян-3" на поверхность Луны, отметив, что это "очень впечатляющее достижение".

Джайшанкар, в свою очередь, сказал, что в Индии "очень счастливы" (в оригинале - over the moon - с англ. на седьмом небе от счастья) в связи с этим событием.