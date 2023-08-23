В России назвали возможным обмен замороженными активами с Западом

«Очень интересная концепция, поскольку, наверное, в мировой практике такого до сих пор не встречалось. С другой стороны, такого санкционного давления на отдельно взятую страну тоже не было. Думаю, что это предложение будет как минимум с интересом рассмотрено западными странами, поскольку речь действительно идет об обмене, и очень много активов россиян за рубежом сегодня заморожены без каких-либо объяснений, просто из-за политической линии», — отметил парламентарий.