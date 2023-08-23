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Врио главы Запорожья обещал «много интересного» на СВО после встречи с Путиным

Осенью в рамках специальной военной операции (СВО) будет «много интересного». Об этом после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий, его слова приводит РИА Новости.

Врио главы Запорожья обещал «много интересного» на СВО после встречи с Путиным
© РИА Новости

По словам Балицкого, президент подтвердил ему, что Россия еще не развернула всех своих мощностей в рамках СВО.

«Что могу сказать после разговора с президентом — внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы еще ничего не начинали"», — приводит агентство слова чиновника.

О встрече Путина с Балицким стало известно в ночь с 22 на 23 августа. Балицкий рассказал Путину о планах развития региона, а глава государства, в свою очередь, дал обещание поддержать программу развития области.

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