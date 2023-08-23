Лавров проводит встречу с главой МИД ЮАР на полях саммита БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС ( Бразилия , РФ, Индия , Китай , ЮАР ) в Йоханнесбурге проводит встречу с главой МИД ЮАР Наледи Пандор, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры проходят в международном конференц-центре Sandton, где ранее сегодня состоялись закрытая и открытая пленарные сессии саммита. Президент ЮАР Сирил Рамапоса в какой-то момент перевел открытую пленарную сессию лидеров БРИКС в закрытый для прессы формат, чтобы согласовать текст заключительной декларации. Ожидается, что Йоханнесбургская декларация будет опубликована 24 августа, в последний день саммита.