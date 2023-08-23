Москва не оставит без ответа удары беспилотников ВСУ по Москве и продолжит спецоперацию до тех пор, пока от Украины не перестанут исходить угрозы для России . Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой , опубликованном на сайте ведомства.

"Решительно осуждаем эти террористические акты. Подобные преступные действия <...> станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации . Не оставят их без ответа и наши вооруженные силы", – отметила дипломат.

Она отметила, что Россия продолжит спецоперацию, пока не будут достигнут все поставленные в рамках нее цели и задачи, в том числе по денацификации и демилитаризации Украины, а от Киева не перестанут исходить угрозы для безопасности РФ.