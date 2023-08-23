Президент ЮАР поблагодарил Путина за поддержку женщин

«Спасибо вам за ваши соображения (...) о поддержке расширения прав и возможностей женщин, которая должна быть усилена. Кроме того, вы прокомментировали реформирование международной финансовой системы. Этот вопрос страны БРИКС также не должны упускать», — отметил президент ЮАР.