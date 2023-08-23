Путин предложил создать транспортную комиссию в рамках БРИКС

"Считаем, что пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая занялась бы не только проектом Север-Юг, но и в более широком плане - вопросами развития логистических и транспортных коридоров, межрегиональных и глобальных", - заявил Владимир Путин.