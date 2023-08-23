Путин предложил создать транспортную комиссию в рамках БРИКС
Президент России Владимир Путин считает, что пришло время для создания единого органа для развития транспортных маршрутов между странами БРИКС. Такое мнение он высказал на пленарной сессии саммита этого объединения.
"Важным приоритетом взаимодействия БРИКС является создание новых устойчивых транспортных магистралей", - отметил российский лидер.
Накануне, выступая перед участниками Делового форума БРИКС, он говорил об актуальности ускоренного развития трансконтинентальных маршрутов - таких как коридор Север-Юг, который соединит российские порты в северных морях и Балтике с морскими терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана.
"Считаем, что пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая занялась бы не только проектом Север-Юг, но и в более широком плане - вопросами развития логистических и транспортных коридоров, межрегиональных и глобальных", - заявил Владимир Путин.
"В случае согласия партнеров российская сторона могла бы отработать эту идею в рамках председательства в БРИКС в 2024 году", - добавил он.