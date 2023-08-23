Путин: Россия предлагает провести следующий саммит БРИКС в Казани

Следующий саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может пройти в Казани в октябре 2024 года. Конкретные даты еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите объединения.