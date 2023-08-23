Президент России Владимир Путин принял участие во втором дне 15-го саммита БРИКС в ЮАР в среду в режиме видеосвязи. В этом году ЮАР принимает саммит БРИКС, который проходит 22-24 августа. Ожидается, что на повестке дня будут глобальная геополитика, социально-экономические вопросы, экономика, торговля и развитие инфраструктуры, возможности для бизнеса, сотрудничество в широком спектре областей и потенциальное расширение блока.