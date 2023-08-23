В Совфеде объяснили, на что рассчитывала администрация Байдена, втягивая Украину в НАТО

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что в ситуации с втягиванием Украины в НАТО администрация Байдена опиралась на прецеденты прошлого, когда Россия была вынуждена согласиться с двумя волнами расширения альянса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Тогда стратегия беспрепятственной экспансии альянса на восток сработала. Однако в феврале 2007 года, на конференции в Мюнхене руководителям НАТО надо было не демонстративно отводить глаза, а внимательнее слушать речь Владимира Путина», — написал парламентарий.

Пушков подчеркнул, что в Мюнхенской речи президента России содержалось послание, что РФ не согласится с включением в Североатлантический альянс Украины и Молдавии. Сенатор отметил, что слова Москвы были подкреплены на практике в 2008 году защитой Южной Осетии и Абхазии.