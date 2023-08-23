Российский регион ввел запрет на запуск беспилотников

Власти Вологодской области приняли решение о введении запрета на запуски беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее объявление сделал губернатор региона Олег Кувшинников в своем Telegram-канале.

© Unsplash

По его словам, в ряде российских регионов уже действуют такие запреты. Губернатор назвал заботу о безопасности граждан одной из главных причин, по которой вводят эти ограничения.

Подчеркивается, что исключения из правил предусмотрены для «отдельных государственных, муниципальных и силовых структур».

Кувшинников напомнил о том, что с начала специальной военной операции (СВО) этот вид техники активно применяется противником для нанесения ударов по приграничным и тыловым регионам России, а также сбора разведывательной информации о гражданских и военных объектах.